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16:16, 24 января 2023Бывший СССР

Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии в случае открытия авиасообщения с РФ

Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии, если страна возобновит авиасообщение с РФ

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Киев допускает эвакуацию украинцев из Грузии, если страна возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в государстве Андрей Касьянов, передает ТАСС.

«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», — рассказал он.

Касьянов отметил, что речь об эвакуации пойдет только при реальных угрозах жизни и безопасности граждан Украины. По его словам, на данный момент обсуждается возможность организации эвакуационных маршрутов. Дипломат уточнил, что они нужны для наиболее уязвимых украинцев, у которых нет средств для возвращения. Наземный транспорт рассматривается как наиболее оптимальный для эвакуации, подчеркнул Касьянов.

Раннее украинский МИД осудил грузинские власти за поддержку идеи восстановить авиасообщение с Россией. Пресс-секретарь министерства Олег Николенко заявил, что такая «пророссийская риторика» не отвечает духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии. Также она противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском Союзе, добавил он.

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Кристина Есикова
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