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12:39, 20 января 2023Бывший СССР

На Украине осудили поддержку Грузией восстановления авиасообщения с Россией

В МИД Украины осудили власти Грузии за поддержку восстановления авиасообщения с Россией

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В МИД Украины осудили власти Грузии за поддержку идеи восстановить авиасообщение с Россией. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Олега Николенко, опубликованном на сайте посольства Украины в Грузии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение Грузии и России в скором времени будет восстановлено. Грузинские депутаты из парламентского большинства поддержали эту инициативу, отметив, что она будет положительно отражаться на жителях страны.

«Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском Союзе», — заявил Николенко.

В Госдуме предложили полностью восстановить дипломатические отношения с Грузией с учетом ее позиции по украинскому вопросу и ее отношения к ведущейся против России санкционной войне.

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Алевтина Запольская
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