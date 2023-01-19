В Госдуме предложили полностью восстановить дипотношения с Грузией

Депутат Гаврилов: нужно восстановить не только авиасообщение, но и дипотношения с Грузией

С учетом позиции Грузии по украинскому вопросу и ее отношения к ведущейся против России санкционной войне, Москве необходимо восстановить не только авиасообщение с этой страной, но и в полной мере восстановить дипломатические отношения. С таким предложением в беседе с News.ru выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Комментируя свою позицию по данному вопросу, депутат объяснил, что наличие посольства и консульства в Грузии поспособствует расширению контактов и положительно повлияет на возможности России оказать помощь своим гражданам, которые находятся в этой стране. Кроме того, подчеркнул Гаврилов, восстановление отношений спровоцирует увеличение товарооборота и развитие туризма.

«Должно возрасти число авиакомпаний, в том числе из дружественных стран, которые будут осуществлять перевозки между Россией и Грузией», — считает он.

Ранее о возобновлении авиасообщения с Россией высказались в Грузии. По словам грузинских депутатов из парламентского большинства, восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет положительно отражаться на жителях страны.