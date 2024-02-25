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02:22, 26 февраля 2024Наука и техника

Названы сроки появления в России боевых самолетов шестого поколения

ГосНИИАС: боевые самолеты шестого поколения в России появятся к 2050 году
Су-57

Су-57. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Боевые самолеты шестого поколения в России появятся к 2050 году, написал в колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.

По его словам, сейчас специалисты занимаются подготовительной работой — идет разработка концепции самолета, происходит обмен мнениями с военными. Федосов выразил мнение, что идти по пути дальнейшего усложнения самолетов — порочная практика.

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В настоящее время на вооружении российской армии стоит только один истребитель пятого поколения — Су-57. Кроме того, ведутся разработки Су-75.

Помимо России боевые самолеты пятого поколения есть в распоряжении США и Китая. Однако разработка таких машин ведется почти во всех крупных странах.

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      Марина Совина
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