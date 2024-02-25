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18:16, 25 февраля 2024Россия

Испортившую инсталляцию с Мариуполем россиянку захотели посадить

«Фонтанка»: юную петербурженку захотели посадить за повторную дискредитацию ВС

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

18-летнюю жительницу Санкт-Петербурга захотели посадить в тюрьму за повторную дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом пишет «Фонтанка».

В день годовщины начала спецоперации (СВО) петербурженка устроила одиночный пикет возле памятника Тарасу Шевченко. Цитату из его сборника «Кобзарь» девушка нанесла на плакат на родном языке поэта. Горожанку задержали. По сведениям газеты, в действиях юной пикетчицы, прежде привлекавшейся за хулиганство, усмотрели состав уголовного дела.

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10 марта 2022

В декабре 2022 года девушка испортила инсталляцию «Два сердца» — символ побратимства Петербурга и Мариуполя. Надписи, появившиеся на арт-объекте, власти сочли оскорбительными по отношению к Российской армии. Тогда акт вандализма обернулся для россиянки штрафом и исключением из университета. Отмыв, инсталляцию вернули. На Дворцовой площади памятник простоял недолго: уже в январе было принято решение убрать арт-объект.

Ранее в Чебоксарах в День памяти жертв политических репрессий правоохранители задержали семиклассника, участвовавшего в одиночном пикете. Мальчик держал в руках плакат с именем жертвы сталинских репрессий. В пункте полиции у подростка отобрали телефон, назвав «навальненком», который выходит на митинги за 500 рублей.

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      Виктория Клабукова
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