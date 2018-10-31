Российский школьник вспомнил жертв сталинизма и поплатился

В Чебоксарах полицейские задержали семиклассника Михаила Прохорова, который участвовал в акции «Бессмертный ГУЛАГ» и держал в руках плакат с именем жертвы сталинских репрессий, пишет «Idel. Реалии».

Подросток рассказал журналистам, стоял в одиночном пикете, когда к нему подошел мужчина в штатском и стал расспрашивать, откуда он и кто заставил его стоять с плакатом с надписью «В Чувашии проживал Гефс Карп Федорович кондуктор товарного поезда. Расстрелян: 29.05.1938 г.».

«Потом он быстро показал удостоверение сотрудника полиции и также быстро его положил в карман. Параллельно он разговаривал по телефону, а потом ко мне подошло семь сотрудников полиции и попросили пройти с ними. Уже в пункте полиции у меня отобрали телефон и пытались взять показания, обзывая меня "навальненком", который выходит на митинги за 500 рублей. Я сказал, что ничего говорить не буду и попросил позвонить маме», – вспоминал Прохоров.

В участковом пункте полиции он с матерью дали объяснения, после чего активиста отпустили. Издание уточняет, что в ведомстве задержание школьника объяснили тем, что у него был «непонятный плакат», но ничего противозаконного он не делал.

30 октября по всей России прошли траурные мероприятия, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.

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