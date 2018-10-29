Вскрывшую вены на полицейской выставке россиянку обвинили в ненависти ко ФСИН

Против активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, вскрывшей себе вены на выставке полицейской техники «Интерполитех», возбуждено дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН», говорится в сообщении Telegram-канала партии «Прямое действие».

Ожидается, что в понедельник, 29 октября, Шалину выпишут из НИИ имени Склифосовского, куда ее доставили после акции. По словам активистов, туда уже прибыл автобус второго оперативного полка полиции.

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Допрос назначен на вторник, 30 октября.

25 октября на выставке «Интерполитех» Шалина разбросала с автозака листовки со словами «ФСИН — это АД». Она рассказала о положении заключенных в российских колониях со словами. «Все это нажито на страданиях зэков! Свободу заключенным!» — заявила активистка. После этого она вскрыла вены, поясняя, что на это осужденные идут «ради свиданий с близкими». «Не доводите до греха», — убеждала она. Таким образом Шалина протестовала против «репрессивной системы ФСИН».

В 2011 году Шалина была приговорена к трем годам колонии общего режима по статье «Хулиганство» в связи с групповой самообороной при нападении вооруженных участников движений «Местные» и «Наши».

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