В Москве почтили память жертв политических репрессий

Акция памяти жертв политических репрессий «Колокол памяти» проходит во вторник, 30 октября, в центре Москвы у монумента «Стена скорби». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие организовано общественной организацией «Фонд памяти» и Музеем истории ГУЛАГа. В столице оно проходит впервые. Как рассказал председатель Совета при президенте России Михаил Федотов акция «Колокол памяти» зародилась в Санкт-Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище.

«Там лежит 40 тысяч ленинградцев. Вдумайтесь в эти цифры: 40 тысяч ни в чем не повинных людей на клочке земли покоятся», — сказал он.

В рамках акции на площади установили символический колокол в виде рельсы. По словам директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова, она привезена из Соловецкого лагеря, после которого начала развиваться система Главного управления лагерей. Удары будут наноситься специальным металлическим валом, который привезен с Колымы.

В память о погибших в годы сталинских репрессий ударить в колокол может каждый желающий. Акция продлится до 22:00.

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября. Ежегодно в память о репрессированных по всей России проводятся траурные мероприятия.

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