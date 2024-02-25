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15:22, 25 февраля 2024Бывший СССР

Пленный украинец рассказал о трудностях ВСУ на запорожском участке

Украинский пленный: до позиций ВСУ идут более девяти километров из-за обстрелов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Взятый в плен боец элитной украинской 82-й отдельной штурмовой бригады Максим Попок рассказал о трудностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке. Его рассказ, в воскресенье, 25 февраля, публикует РИА Новости.

По словам пленного, до позиций на запорожском участке фронта бойцам приходится идти по 10-11 километров из-за постоянных угроз со стороны российской артиллерии. Маршрут следования проходит по лесопосадкам и танковым траншеям. Пленный рассказал, что на позиции он шел с тремя гранатами и тремя магазинами к стрелковому оружию. Командование заявляло, что им придется быть на позициях не больше пяти дней. Вместо этого бойцы провели там десять суток, имея из провианта лишь печенье, конфеты.

24 февраля министр обороны РФ Шойгу призвал к гуманному отношению к украинским пленным. В тот же день главу оборонного ведомства проинформировали о 200 украинских пленных, взятых в Авдеевке

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      Владимир Седов
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