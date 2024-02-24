Шойгу призвал к гуманности в отношении украинских пленных

Министр обороны РФ Шойгу призвал к гуманному отношению к украинским пленным

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне специальной военной операции (СВО) группировку войск ВС РФ «Центр», офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. В ответ глава министерства призвал к гуманности в отношении украинских пленных, передает РИА Новости.

«Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда», — отметил Шойгу.

Ранее в командном пункте группировки «Центр» проинформировали министра обороны страны, что российские войска после взятия под контроль Авдеевки перешли в наступление. В свою очередь, Шойгу анонсировал поставки дронов с искусственным интеллектом в зону СВО, назвав их серьезным оружием.