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08:22, 24 февраля 2024Россия

Шойгу призвал к гуманности в отношении украинских пленных

Министр обороны РФ Шойгу призвал к гуманному отношению к украинским пленным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне специальной военной операции (СВО) группировку войск ВС РФ «Центр», офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. В ответ глава министерства призвал к гуманности в отношении украинских пленных, передает РИА Новости.

«Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда», — отметил Шойгу.

Ранее в командном пункте группировки «Центр» проинформировали министра обороны страны, что российские войска после взятия под контроль Авдеевки перешли в наступление. В свою очередь, Шойгу анонсировал поставки дронов с искусственным интеллектом в зону СВО, назвав их серьезным оружием.

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      Александра Синицына
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