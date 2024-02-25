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15:56, 25 февраля 2024Бывший СССР

Пленный украинский военный высоко оценил слаженность российских десантников

Плененный на запорожском участке боец ВСУ высоко оценил российских десантников

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Взятый в плен на запорожском участке фронта боец элитной украинской 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Попок высоко оценил действия российских десантников. Рассказ пленного украинского военнослужащего в воскресенье, 25 февраля, публикует РИА Новости.

По словам украинского военнослужащего, российские десантники действуют очень слаженно, стабильно и у них высокий уровень взаимопонимания, каждый хорошо знает свою позицию. «У нас не так, у нас совсем все по-другому», — отметил Максим Попок.

Он также рассказал о трудностях ВСУ на запорожском участке. По его словам, до позиций бойцам приходится идти по 10-11 километров из-за постоянных угроз со стороны российской артиллерии.

О пленении двух бойцов ВСУ российскими десантниками на запорожском направлении стало известно 25 февраля.

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      Владимир Седов
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