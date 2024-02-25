Пропавшую в Новый год 11-летнюю россиянку нашли мертвой

Пропавшую в Новый год 11-летнюю псковичку обнаружили мертвой

Пропавшую 11-летнюю жительницу Псковской области нашли мертвой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Правоохранители и волонтеры обнаружили тело девочки неподалеку от ее дома в деревне Полоное Порховского района. На месте работают следователи. Точные обстоятельства случившегося выявит судмедэкспертиза. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять дело на контроль.

Поиски девочки велись с января. Она ушла из дома в первый день нового года и не вернулась. Ее куртку обнаружили на берегу реки на следующий день. Как сообщалось, ребенок проживал вместе с дедом и стоял на учете у психиатра. Мать проживала в столице региона, общения с дочерью не поддерживала.

Ранее мужчина и восьмилетний мальчик пропали без вести в результате шторма на Волге. Они находились на борту катера, который перевернулся во время сильной грозы. Шестимесячную девочку, одну из пассажирок судна, спасти не удалось.