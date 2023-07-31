Два пассажира перевернувшегося на Волге катера с россиянами пропали без вести

МЧС Чувашии: катер с десятью россиянами попал в шторм и перевернулся на Волге

Катер с десятью россиянами попал в шторм и перевернулся на Волге в Чувашии. Как сообщает официальный Telegram-канал МЧС по региону, два пассажира, мужчина и восьмилетний мальчик, пропали без вести, а шестимесячную девочку спасти не удалось.

Уточняется, что трагедия произошла во время сильной грозы вечером в субботу, 29 июля. Катер следовал от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, находились десять человек, в том числе шесть детей.

«Предположительно, двигатель лодки заглох в пути, и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасательные жилеты были только у половины», — говорится в сообщении Telegram-канала.

На место происшествия прибыли спасатели и транспортная полиция. Они всю ночь проводили поиски, в результате которых были обнаружены восемь пассажиров. 34-летнего мужчину, который управлял катером, и восьмилетнего мальчика все еще ищут.

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