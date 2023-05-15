Туристы решили поплавать на яхте и чудом выжили в «Бермудском треугольнике»

The Mirror: недалеко от берегов Хургады в Египте перевернулась яхта с 26 туристами

Несколько туристов из разных стран отправились в отпуск мечты в Египет и чудом выжили, плавая на корабле в районе, который называют местным «Бермудским треугольником». Об этом рассказал один из участников происшествия, сообщает The Mirror.

По информации издания, 26 путешественников решили насладиться дайвингом недалеко от берегов Хургады в открытом море на яхте, однако судно резко остановилось и стало переворачиваться. На кадрах с места происшествия видно, как люди цепляются за бортики, пытаясь не соскользнуть с наклонившегося корабля.

В результате яхты потонула, однако никто из пассажиров не пострадал, все находившиеся на борту туристы благополучно выбрались на надувных лодках и ожидали спасателей. Уточняется, что путешественники лишись паспортов и личных вещей, но компания Carlton Fleet, владеющая судном, не стала оказывать им поддержку.

«Вместо того чтобы прислать врачей, они прислали адвокатов, вместо того чтобы оказать помощь, они пытались напугать нас. И вместо того, чтобы взять на себя ответственность за произошедшее, они даже не явились на встречу, на которой изначально обещали предоставить нам компенсацию», — пожаловались путешественники.

Ранее экскурсионный катер с группой туристов перевернулся в 100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании. По предварительным данным, на прогулочном судне находились около 30 человек.