Россияне начали активно покупать недвижимость в других городах страны

Президент академии ипотеки Горский: в России развивается внутренняя миграция

Граждане России начали активно покупать недвижимость в других городах страны, из-за чего развивается внутренняя миграция населения. Об этом в беседе с URA.ru заявил президент Международной академии ипотеки и недвижимости, вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

По словам эксперта, к примеру, в Санкт-Петербурге порядка 30 процентов всех сделок с недвижимостью — межрегиональные. «А в Калининграде их количество доходит до 60 процентов, — добавил он. — Москва, Екатеринбург, Казань — почти все города-миллионники имеют полосы притяжения».

Горский подчеркнул, что в Северную столицу в основном едут «богатый» север (Якутия, Коми, Мурманск, Ханты-Мансийск, Архангельск, Салехард) и юг (Краснодар, Сочи, Новороссийск).

«Предположительно, в Казань едет население из небольших городов; в Екатеринбург, судя по всему, — Сибирь, — пояснил он. — Калининград очень любят люди из Омска, из Хабаровска».

Ранее в феврале сообщалось, что банки начали предлагать услуги по снижению базовой ставки по ипотечному кредиту. Отмечается, что с недавних пор скидка на ставку предоставляется тем, кто переводит зарплату на карту банка после оформления ипотеки.