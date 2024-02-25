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09:46, 25 февраля 2024Среда обитания

Россияне начали активно покупать недвижимость в других городах страны

Президент академии ипотеки Горский: в России развивается внутренняя миграция

Фото: Unsplash

Граждане России начали активно покупать недвижимость в других городах страны, из-за чего развивается внутренняя миграция населения. Об этом в беседе с URA.ru заявил президент Международной академии ипотеки и недвижимости, вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

По словам эксперта, к примеру, в Санкт-Петербурге порядка 30 процентов всех сделок с недвижимостью — межрегиональные. «А в Калининграде их количество доходит до 60 процентов, — добавил он. — Москва, Екатеринбург, Казань — почти все города-миллионники имеют полосы притяжения».

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Горский подчеркнул, что в Северную столицу в основном едут «богатый» север (Якутия, Коми, Мурманск, Ханты-Мансийск, Архангельск, Салехард) и юг (Краснодар, Сочи, Новороссийск).

«Предположительно, в Казань едет население из небольших городов; в Екатеринбург, судя по всему, — Сибирь, — пояснил он. — Калининград очень любят люди из Омска, из Хабаровска».

Ранее в феврале сообщалось, что банки начали предлагать услуги по снижению базовой ставки по ипотечному кредиту. Отмечается, что с недавних пор скидка на ставку предоставляется тем, кто переводит зарплату на карту банка после оформления ипотеки.

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      Фариза Бацазова
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