Россиянин обманул ФСБ и похитил почти 60 миллионов рублей

В Балашихе полковник запаса обманул ФСБ и похитил 60 миллионов рублей

В Балашихе полковник запаса обманул ФСБ, подкупил сотрудника воинской части и похитил почти 60 миллионов рублей. Россиянин должен был потратить эти средства на занятия наукой, сообщает Telegram-канал Baza.

Полковник Юрий Проценко придумал свой план, когда узнал о том, что ведомство заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. Мужчина оформил ИП на родственника и заключил с ФСБ соответствующий договор.

Проценко организовал схему, куда вовлек своих подчиненных из приемочной комиссии — они готовили документы о несуществующих работах и искали аналоги якобы разрабатываемых изделий, чтобы согласовать выделение необходимых сумм. Кроме того, злоумышленники подделывали экспертизы, по результатам которых работы шли хорошо.

Чтобы фиктивные исследования не стали проверять, мужчина заплатил одному из сотрудников воинской части 1,2 миллиона рублей. Перед прокурорской проверкой Проценко показал несколько макетов изделий, которые поставляли им в рамках других исследований — их он выдал за проект измерительного комплекса. Подобную схему аферист провернул четыре раза, и никто не догадался, что полковник показывает бесполезные макеты.

Всего Проценко вместе с сообщниками получили 55,89 миллиона рублей. Когда схему раскрыли, полковник признал вину, помогал следствию и направил помощь на СВО. Нарушителя приговорили к пяти годам лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

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