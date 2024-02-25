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13:51, 25 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин обманул ФСБ и похитил почти 60 миллионов рублей

В Балашихе полковник запаса обманул ФСБ и похитил 60 миллионов рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Aleks2410 / Shutterstock / Fotodom

В Балашихе полковник запаса обманул ФСБ, подкупил сотрудника воинской части и похитил почти 60 миллионов рублей. Россиянин должен был потратить эти средства на занятия наукой, сообщает Telegram-канал Baza.

Полковник Юрий Проценко придумал свой план, когда узнал о том, что ведомство заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. Мужчина оформил ИП на родственника и заключил с ФСБ соответствующий договор.

Проценко организовал схему, куда вовлек своих подчиненных из приемочной комиссии — они готовили документы о несуществующих работах и искали аналоги якобы разрабатываемых изделий, чтобы согласовать выделение необходимых сумм. Кроме того, злоумышленники подделывали экспертизы, по результатам которых работы шли хорошо.

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Чтобы фиктивные исследования не стали проверять, мужчина заплатил одному из сотрудников воинской части 1,2 миллиона рублей. Перед прокурорской проверкой Проценко показал несколько макетов изделий, которые поставляли им в рамках других исследований — их он выдал за проект измерительного комплекса. Подобную схему аферист провернул четыре раза, и никто не догадался, что полковник показывает бесполезные макеты.

Всего Проценко вместе с сообщниками получили 55,89 миллиона рублей. Когда схему раскрыли, полковник признал вину, помогал следствию и направил помощь на СВО. Нарушителя приговорили к пяти годам лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина притворялась целительницей и похитила на магических обрядах два миллиона рублей. Переписку с клиентами женщина вела в мобильном приложении, где убеждала их, что при помощи своих способностей может навести порчу.

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      Нина Ташевская
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