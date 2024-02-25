Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:50, 25 февраля 2024Бывший СССР

Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ на купянском направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: News Images / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на купянском направлении уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре БПЛА, в том числе две "Фурии", "Валькирия" и "Баба-яга"», — заявил он.

Ранее стало известно, что летчики Вооруженных сил (ВС) России Иван Болдырев и Роман Скобец смогли два раза подряд остаться в живых в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также сообщалось, что командование украинских войск вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки. Как уточнили украинские солдаты, это сказывается на способностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищать свои позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Страны G7 собираются принудить Россию компенсировать Украине убытки. Что еще обсудили на саммите лидеры «семерки»?

      Стало известно о проблемах Евросоюза в построении «военной экономики»

      Союзники раскритиковали США за вторичные санкции

      Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

      В Tesla ответили на главную претензию к стальному Cybertruck

      Стало известно об уничтожении пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

      Российские артиллеристы-десантники уничтожили полевой склад ВСУ на берегу Днепра

      Маска обвинили в нарушении обязательств перед США

      Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

      Экипаж российского ударного вертолета выжил в зоне СВО два раза подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше