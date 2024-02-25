Российские средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на купянском направлении уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре БПЛА, в том числе две "Фурии", "Валькирия" и "Баба-яга"», — заявил он.

Ранее стало известно, что летчики Вооруженных сил (ВС) России Иван Болдырев и Роман Скобец смогли два раза подряд остаться в живых в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также сообщалось, что командование украинских войск вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки. Как уточнили украинские солдаты, это сказывается на способностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищать свои позиции.