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23:22, 25 февраля 2024Россия

Сальдо обвинил Зеленского в чудовищном занижении потерь ВСУ

Сальдо: Зеленский чудовищно занижает число потерь ВСУ

Фото: Ritzau Scanpix/via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский чудовищно занижает число потерь ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Заявления о потерях якобы 31 тысячи украинских солдат выглядят просто абсурдно и крайне далеки от реальности», — рассказал Сальдо. По его словам, это снижение потерь — типичная практика для Киева.

«И главное, кто больше всех страдает от этого циничного лицемерия? Украинские семьи: матери, жены, дети. Ведь все остальные люди числятся пропавшими без вести, ранеными, о которых киевский режим бессовестно умалчивает, или просто никогда не существовавшими», — задался вопросом российский губернатор.

В воскресенье, 25 февраля, Зеленский заявил, что за два года потери украинской армии составили 31 тысячу человек. О несостыковках в словах президента Украины заявили, например, в газете The New York Times (NYT), в материале, опубликованном на сайте издания, говорится, что еще прошлым летом власти США оценивали потери ВСУ в 70 тысяч человек.

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      Марина Совина
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