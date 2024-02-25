Сальдо: Зеленский чудовищно занижает число потерь ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский чудовищно занижает число потерь ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Заявления о потерях якобы 31 тысячи украинских солдат выглядят просто абсурдно и крайне далеки от реальности», — рассказал Сальдо. По его словам, это снижение потерь — типичная практика для Киева.

«И главное, кто больше всех страдает от этого циничного лицемерия? Украинские семьи: матери, жены, дети. Ведь все остальные люди числятся пропавшими без вести, ранеными, о которых киевский режим бессовестно умалчивает, или просто никогда не существовавшими», — задался вопросом российский губернатор.

В воскресенье, 25 февраля, Зеленский заявил, что за два года потери украинской армии составили 31 тысячу человек. О несостыковках в словах президента Украины заявили, например, в газете The New York Times (NYT), в материале, опубликованном на сайте издания, говорится, что еще прошлым летом власти США оценивали потери ВСУ в 70 тысяч человек.