Лукашенко оценил помощь Запада Украине

Лукашенко: если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то ее дни сочтены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно оценил помощь Запада Украине. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Глава Белоруссии отметил, что украинские военные уже поняли, что если Запад будет и дальше «помогать» Украине, как сейчас, то ее дни сочтены. «Это Володя Зеленский должен понимать как "Отче наш". Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиция планирует захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Также он объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2025 году.