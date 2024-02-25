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13:10, 25 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил помощь Запада Украине

Лукашенко: если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то ее дни сочтены

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно оценил помощь Запада Украине. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Глава Белоруссии отметил, что украинские военные уже поняли, что если Запад будет и дальше «помогать» Украине, как сейчас, то ее дни сочтены. «Это Володя Зеленский должен понимать как "Отче наш". Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиция планирует захватить часть страны и ввести туда войска НАТО. Также он объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2025 году.

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      Владимир Седов
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