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18:00, 25 февраля 2024Бывший СССР

Украина получила 74 миллиарда долларов от Запада за 2022-2023 годы

Украина привлекла 74 миллиарда долларов финансирования Запада за 2022-2023 годы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина получила 74 миллиарда долларов от Запада за 2022-2023 годы. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на конференции «Украина. 2024 год» и в своем Telegram канале.

«За 2022 и 2023 годы мы договорились и привлекли 74 миллиарда долларов внешнего финансирования», — рассказывает политик.

Ранее стало известно, что правительство Латвии в 2024 году потратит на поддержку Украины 200 миллионов евро (около 20 миллиардов рублей).

Кроме того, размер поддержки, оказанной Украине, оценили в Великобритании. По информации заместителя главы МИД королевства Тарика Ахмада, с 2021 года Лондон выделил Киеву 4,7 миллиарда фунтов только невоенной помощи.

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      Екатерина Кашурникова
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