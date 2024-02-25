В Донецке многоквартирные дома получили повреждения при обстреле ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин заявил о повреждении многоквартирных домов при обстреле ВСУ
Два многоквартирных дома в Донецке получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в Telegram.
В частности, градоначальник уточнил, что в результате атаки Петровского района повреждено остекление здания по улице Степана Щипачева.
Кроме того, в другом многоквартирном доме, на улице Красногоровской, повреждения получила кровля.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS ресторан в Донецке, где в тот момент проходила свадьба. Всего было слышно два взрыва. В момент происшествия в здании находились порядка 50-60 человек.