В Госдуме заявили об обрушении позиции доллара из-за конфискации активов России

Слуцкий: конфискация замороженных активов РФ обрушит позиции доллара и евро

Глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал возможность конфискации замороженных российских активов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и в конечном итоге обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют. Это долгосрочные последствия», — считает политик.

Он добавил, что Запад толкает мир в хаос, подрывая основы международного права и финансовой системы.

Ранее десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что это не противоречит международному праву, поскольку Москва сама нарушила его нормы.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что странам Запада следует быть смелее в поставках оружия Украине, введении санкций против России и конфискации активов страны.