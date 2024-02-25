В Италии призвали срочно инвестировать в Европу

Экс-премьер Италии Драги призвал срочно инвестировать деньги в Европу

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги рассказал об изменении мирового порядка и призвал призвал срочно инвестировать деньги в Европу, сообщает агентство Bloomberg.

«За последние годы в глобальном экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Эти изменения имеют множество последствий, одно из которых очевидно: нам придется инвестировать огромные суммы за относительно короткое время в Европу», — заявил он.

По мнению итальянского экс-премьера, в настоящее время главной статьей расходов Евросоюза является обороноспособность, в связи с чем необходимо принять ряд мер для того, чтобы покрыть соответствующие траты, а также профинансировать экологический и цифровой переходы.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) в середине марта планирует представить программу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.