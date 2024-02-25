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10:04, 25 февраля 2024Силовые структуры

В Красноярске полиция проверила бар после ЛГБТ-вечеринки

В Красноярске полиция и Росгвардия провели проверку в баре после ЛГБТ-вечеринки
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Unsplash

В Красноярске сотрудники полиции совместно с росгвардейцами провели проверку в одном из баров города, в котором прошла ЛГБТ-вечеринка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.

Представители ведомства заявили, что полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели оперативно-разыскное мероприятие в одном из баров, расположенных в Советском районе города.

«В результате в отдел полиции № 10 МУ МВД России "Красноярское" для проверки были доставлены 12 человек, — говорится в сообщении. — Всего же в ходе работы полицейскими были проверены 19 человек из числа посетителей и персонала увеселительного заведения».

Отмечается, что с задержанных уже получены объяснения. По данным пресс-службы, в заведении также провели проверку на наличие запрещенных веществ и предметов. «В настоящее время в отношении владельца клуба проводится проверка по факту провокационной вечеринки», — добавили в региональном ГУ МВД.

Ранее в феврале в Карелии сотрудники ФСБ и Росгвардии устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку. В клубе проводились различные развлекательные программы, в том числе с участием мужчин в женских образах.

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      Фариза Бацазова
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