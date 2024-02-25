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15:03, 25 февраля 2024Россия

В Москве нашли пять собак в запертом фургоне

На севере Москвы нашли пять собак в запертом автомобильном прицепе

Фото: Unsplash

В Москве в запертом фургоне нашли собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел около одного из жилых домов на Бескудниковском бульваре. Там в припаркованном автомобильном прицепе были закрыты пять собак.

Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что из закрытой квартиры в подмосковном Томилино спасли спаниеля, которого хозяин бросил одного на несколько дней. Владельцу собаки может грозить штраф до 100 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию животных.

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      Екатерина Кашурникова
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