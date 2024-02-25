В Запорожье назвали вынужденной мерой выдворение поддержавших Украину жителей

Балицкий: выдворение поддержавших Украину жителей является вынужденной мерой

Выдворение поддержавших Украину жителей Запорожской области на подконтрольные Украине территории является вынужденной мерой. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон.

Балицкий подчеркнул, что решение о переселении поддерживавших Украину жителей было принято из-за опасений самосуда над ними. Он также подчеркнул, что власти региона никогда не отпускали сотрудничавших с Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителей.

«Нам надо было куда-то девать этих людей, эти семьи, мы давали им возможность уехать, кого-то принудительно выселяли», — заявил губернатор Запорожья. Он также добавил, что избегает жестких мер в процессе переселения, поскольку властям области предстоит работа с жителями подконтрольных Украине территорий.

Ранее также Балицкий рассказал о выдворении жителей на подконтрольные Украине территории. Он отметил, что власти региона выселили людей, не поддержавших специальную военную операцию или оскорблявших госсимволы России.