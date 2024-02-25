Захарова заявила о лжи Зеленского про потери ВСУ

Захарова: каждый украинец понимает ложь Зеленского про потери ВСУ

Каждый украинец понимает ложь Зеленского про число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости.

Захарова прокомментировала высказывание Зеленского про число жертв бойцов ВСУ в 31 тысячу человек за все время специальной военной операции (СВО). По мнению дипломата, ложь Зеленского понимает каждый украинец.

«Раньше ЗеПрезидент (Зеленский — прим. «Ленты.ру») за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины», — заявила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что для Зеленского граждане Украины и бойцы ВСУ являются не людьми, а единицами, на которых можно получить финансовую помощь Запада. По мнению Захаровой, это объясняет заниженные цифры потерь среди украинских солдат.

Ранее пресс-секретарь МИД заявила об отсутствии гарантий для Украины в соглашениях по безопасности. Она прокомментировала заключение Украиной двусторонних соглашений по безопасности с Великобританией, Францией и Германией.