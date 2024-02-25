Зеленский объяснил причину смены главкома ВСУ

Зеленский заявил, что заменил Залужного из-за новых планов Киева на фронте

Валерий Залужный был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) в связи с новыми планами Киева на фронте, объяснил президент страны Владимир Зеленский. Об этом политик заявил на форуме «Украина. Год 2024», передает ТАСС.

Он сообщил, что власти уже разработали четкий план действий, однако отказался уточнять подробности. «Этот план связан с изменениями руководства [ВСУ]. Кого я меняю — это наш внутренний момент», — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер анонсировал новое наступление ВСУ в 2024 году. Он не стал раскрывать план боевых действий Украины на текущий год, отметив, что Россия получила планы контрнаступления ВСУ в 2023 году задолго до начала операции.