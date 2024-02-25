Зеленский высказался об ударах по России

Зеленский заявил, что Киев не будет использовать оружие Запада для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать переданное Западом оружие для ударов по целям на территории России. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Запад требует от Киева предоставить перечень целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. Как уточнил источник, эксплуатацию и применение поставляемых Украине боеприпасов надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые «фактически превращают киевский режим в террористическую организацию».

22 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи поставок ракет увеличенной дальности Army Tactical Missile System Украине. Вашингтон по-прежнему допускает возможность поставки данных баллистических ракет.