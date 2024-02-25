Зеленский высказался об ударах по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать переданное Западом оружие для ударов по целям на территории России. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.
«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Запад требует от Киева предоставить перечень целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. Как уточнил источник, эксплуатацию и применение поставляемых Украине боеприпасов надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые «фактически превращают киевский режим в террористическую организацию».
22 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи поставок ракет увеличенной дальности Army Tactical Missile System Украине. Вашингтон по-прежнему допускает возможность поставки данных баллистических ракет.