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19:37, 26 февраля 2024Наука и техника

В Android добавили функции ИИ

В Android появятся модель Gemini и функции искусственного интеллекта

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Компания Google анонсировала на выставке MWC 2024 появление на Android новых функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается в блоге корпорации.

В первую очередь в Google рассказали, что на смартфонах добавят поддержку ИИ-модели Gemini. С ее помощью пользователь сможет общаться, писать и редактировать тексты, получать ответы на различные запросы. Gemini будет доступна непосредственно во встроенном в ОС мессенджере.

Также люди с плохим зрением могут попросить ИИ описать те или иные изображения, доступные в интернете. В первое время функция будет доступна только на английском языке. Кроме того, опция перевода изображений в голос появится в приложении Google Maps.

В компании рассказали, что пользователи получат возможность оставлять быстрые рукописные заметки в Google Docs с помощью стилуса или пальца. Кроме того, в операционной системе появится новая функция, которая будет агрегировать информацию об активности и самочувствии пользователя из всех источников — умных часов, медицинских приложений и прочего.

В конце февраля корпорация Google анонсировала модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemma для разработчиков. Она представляет собой «семейство легких современных открытых моделей» и имеет открытый исходный код.

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      Андрей Ставицкий
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