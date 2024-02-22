Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:36, 22 февраля 2024Наука и техника

Google представила модель ИИ для разработчиков

Google анонсировала модель Gemma, созданную для разработчиков

Фото: Pxhere.com

Американская корпорация Google анонсировала модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemma для разработчиков. Об этом сообщается в блоге компании.

Gemma была создана специалистами Google DeepMind на основе тех же технологий, которые использовали при разработке модели Gemini. Она представляет собой «семейство легких современных открытых моделей» и имеет открытый исходный код.

Модель предназначена для разработчиков программ и доступна в двух версиях — облегченной 2B и более мощной 7B. В компании отметили, что Gemma имеет лучшую в своем классе производительность для своих размеров по сравнению с другими открытыми моделями. Она может работать локально на компьютерах, мобильных устройствах, в облаке, совместима с устройствами интернета вещей.

Доступ к Gemma можно получить на сайте Google. В корпорации уточнили, что допускают ответственное коммерческое использование модели и распространение для всех организаций, независимо от их размера.

В середине февраля корпорация Nvidia представила первую версию собственного чат-бота, работающего локально на компьютере. Сервис позволит осуществлять поиск по файлам, работать с документами, давать подсказки.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в агрессии. Что напугало Париж?

      Клава Кока показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов

      Платежную систему Киви Банка убрали из реестра ЦБ

      В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

      Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

      В ДНР отреагировали на передачу Украине F-16

      Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

      В Госдуме резко высказались о возможном визите Ивлеевой в новые регионы

      В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

      Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше