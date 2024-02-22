Google представила модель ИИ для разработчиков

Google анонсировала модель Gemma, созданную для разработчиков

Американская корпорация Google анонсировала модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemma для разработчиков. Об этом сообщается в блоге компании.

Gemma была создана специалистами Google DeepMind на основе тех же технологий, которые использовали при разработке модели Gemini. Она представляет собой «семейство легких современных открытых моделей» и имеет открытый исходный код.

Модель предназначена для разработчиков программ и доступна в двух версиях — облегченной 2B и более мощной 7B. В компании отметили, что Gemma имеет лучшую в своем классе производительность для своих размеров по сравнению с другими открытыми моделями. Она может работать локально на компьютерах, мобильных устройствах, в облаке, совместима с устройствами интернета вещей.

Доступ к Gemma можно получить на сайте Google. В корпорации уточнили, что допускают ответственное коммерческое использование модели и распространение для всех организаций, независимо от их размера.

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