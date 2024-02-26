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12:41, 26 февраля 2024Спорт

Аршавин одной фразой оценил игру Миранчука в «Аталанте»

Аршавин оценил игру Миранчука в матче «Аталанты» с «Миланом» фразой «ни о чем»
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин одной фразой оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26‑го тура чемпионата Италии с «Миланом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кратко — ни о чем», — заявил Аршавин. Он отметил, что, несмотря на продолжающийся взлет команды, у лидеров игра складывается неудачно.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 22 матча во всех турнирах. Хавбек отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив контракт по схеме «4 плюс1». Прошлый сезон хавбек провел в аренде в итальянском «Торино».

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      Дарья Коршунова
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