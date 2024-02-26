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16:44, 26 февраля 2024Культура

Автор песен Пугачевой рассказала о проблемах со здоровьем

Поэтесса Рубальская рассказала, что страдает от затяжного бронхита
Лариса Рубальская

Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

78-летняя поэтесса и автор песен эстрадных артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Лариса Рубальская рассказала о проблемах со здоровьем. Ее слова приводит MK.RU.

Рубальская сообщила, что уже второй месяц страдает от затяжного бронхита. Она отметила, что принимает курс лекарств и посетила три города с гастролями.

«Когда не кашляю, более-менее нормально. Врачи говорят, что не умру», — описала свое состояние поэтесса.

Ранее Рубальская сообщила в соцсетях, что в Воронеже и Липецке «отстояла концерты через силу». Поэтесса также опубликовала видео, на котором лежит в постели.

До этого в 2022 году автора хитов экстренно госпитализировали. Рубальская опубликовала фото из медучреждения, но не сообщила, почему попала в больницу.

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      Мария Рюрикова
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