Автор песен Аллы Пугачевой Лариса Рубальская попала в больницу

Поэтессу и автора песен Пугачевой Ларису Рубальскую экстренно госпитализировали

Автор хитов Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой, 76-летняя поэтесса Лариса Рубальская попала в больницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда» с ссылкой на социальные сети знаменитости.

Артистка вышла на связь со своими поклонниками, опубликовав фотографию с перевязанными бинтами руками и капельницей. О причинах экстренной госпитализации Рубальская не сообщила.

«Я сегодня вот где. Вот окно, вот это я. Пока так», — отметила поэтесса.

Ранее автор хитов Пугачевой и Аллегорвой заявляла, что хочет сбросить лишний вес, из-за чего собирается голодать. По информации издания, возможно, именно жесткая диета стала причиной госпитализации Рубальской.

Ранее звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров», 51-летний американский актер Николас Брендон попал в больницу после сердечного приступа. Сообщается, что впервые проблемы с сердцем у артиста появились еще год назад после операции на позвоночнике.