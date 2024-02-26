Болсонару собрал тысячи человек на митинг против дела о перевороте 8 января

Экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи людей на митинг в Сан-Паулу

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал митинг в центре Сан-Паулу, в нем приняли участие тысячи человек из числа его сторонников и тех, кто решил поддержать заключенных по делу о попытке госпереворота 8 января. Об этом сообщает новостной портал G1.

«Болсонару выступил в поддержку амнистии заключенных в рамках дела о госперевороте 8 января на проспекте Паулиста. Манифестация была созвана по инициативе Болсонару, люди заняли около шести кварталов», — говорится в сообщении.

Болсонару также повторно заявил, что не имел никакого отношения к попытке госпереворота.

Болсонару подозревают в подготовке попытки госпереворота, совершенной тысячами его сторонников 8 января 2023 года, когда нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва пришел к власти после победы на выборах. Прозванному в сети «тропическим Трампом» экс-президенту страны БРИКС официально запретили покидать страну, пока продолжается расследование.

Ранее сообщалось о начавшемся следствии по делу о незаконном шпионаже со стороны бывшего главы разведки в отношении противников Болсонару. Через несколько дней полиция произвела обыски дома у Карлоса Болсонару, сына экс-президента.