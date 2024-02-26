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23:50, 26 февраля 2024Спорт

Быстров предложил бить палкой молодых футболистов

Владимир Быстров предложил бить палкой молодых футболистов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об уровне молодых российских игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что молодые футболисты часто проигрывают конкуренцию возрастным, хотя неплохо оснащены технически. «Значит, надо палкой бить! Применять все старые дедовские методы, которые приносили нам пользу», — предложил Быстров.

По его словам, дети сейчас слишком увлечены компьютерными играми. «У нас пропал двор! Час позанимались в академии, пошли на диван в приставку играть», — заявил Быстров.

Быстров завершил спортивную карьеру в 2018 году. Последним клубом игрока был «Тосно», прекративший существование. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом России.

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      Алексей Гусев
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