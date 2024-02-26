Черчесов рассказал о своих указаниях футболистам польского клуба учить русский

Черчесов заявил, что указывал футболистам польской «Легии» учить русский язык

Бывший главный тренер польской «Легии» Станислав Черчесов рассказал, как указывал футболистам польской команды учить русский язык. Его слова приводит ТАСС.

«Я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет», — вспомнил Черчесов. Он уточнил, что футболисты не начали учить русский, однако это мотивировало их лучше тренироваться.

Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. Во главе команды специалист сделал золотой дубль: выиграл национальный чемпионат и Кубок страны.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021-м.