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07:54, 26 февраля 2024Спорт

Черчесов рассказал о своих указаниях футболистам польского клуба учить русский

Черчесов заявил, что указывал футболистам польской «Легии» учить русский язык

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший главный тренер польской «Легии» Станислав Черчесов рассказал, как указывал футболистам польской команды учить русский язык. Его слова приводит ТАСС.

«Я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет», — вспомнил Черчесов. Он уточнил, что футболисты не начали учить русский, однако это мотивировало их лучше тренироваться.

Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. Во главе команды специалист сделал золотой дубль: выиграл национальный чемпионат и Кубок страны.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021-м.

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      Анастасия Борисова
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