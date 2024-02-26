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09:06, 26 февраля 2024Ценности

Девушка купила шапку в секонд-хенде и обнаружила на ней неожиданную деталь

Кадр: @annafrank02 / TikTok

Девушка купила шапку в секонд-хенде и обнаружила на ней неожиданную деталь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

На размещенном видео Анна Франк рассказала, что приобрела в комиссионном магазине вязаный головной убор, выполненный из голубой, розовой и белой пряжи. «Это, должно быть, самая грустная находка», — сказала она.

Запечатлев себя в салоне автомобиля, пользовательница сети, имеющая никнейм @annafrank02, сжала руку в кулак и прислонила его ко рту. Затем она глубоко вздохнула, едва сдерживая слезы. На камеру она показала вывернутую наизнанку шапку, внутри которой была бирка с изображением двух маленьких мишек и надписью: «С любовью и поцелуями от бабушки».

По словам автора ролика, впоследствии она узнала, что этот предмет гардероба связала пожилая женщина своему внуку, а тот сдал его в комиссионный магазин. «Спасибо, бабушка. В любом случае, мне это нравится», — с грустью высказалась юзерша.

Ранее девушка порылась в мусорном ведре секонд-хенда и удивилась неожиданной находке. В видео пользовательница сети с никнеймом @myfavthriftedfinds похвасталась первой ценной вещью, которую она обнаружила на дне корзины. Она показала открытые зеленые туфли, оформленные красной окантовкой и небольшим каблуком, люксового бренда Miu Miu.

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      Мария Винар
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