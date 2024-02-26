Эвакуация сноубордиста с горы в Сочи на вертолете попала на видео

Сноубордиста с переломом голени эвакуировали с горы в Сочи вертолетом

Эвакуация травмированного россиянина с горы Аибга Адлерского района Сочи на вертолете попала на видео. Ролик публикует пресс-служба МЧС России у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что 39-летний местный житель отправился в поход в составе незарегистрированной тургруппы. Во время спуска на сноуборде он получил перелом голени и не мог самостоятельно передвигаться.

«Сотрудники Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС России на вертолете КА-32 эвакуировали мужчину и передали врачам», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале в горах Крыма спасли туристов, которые застряли в труднодоступном участке и не могли спуститься вниз. Инцидент произошел в Бахчисарайском районе недалеко от села Соколиное.

