Хачанов вернулся в топ-15 рейтинга ATP после победы на турнире в Дохе

Карен Хачанов поднялся на 15-е место рейтинга ATP после победы на турнире в Дохе

Россиянин Карен Хачанов вернулся в топ-15 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на турнире в Дохе (Катар). Обновленная статистика доступна на сайте организации.

Хачанов поднялся на две строчки и занял 15-е место в списке. Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, вслед за ним располагаются испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, а также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

24 февраля Хачанов в финале турнира ATP-250 в Дохе обыграл чеха Якуба Меншика. Для россиянина это первый титул в сезоне и шестой в карьере.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и ATP не вводили запреты на участие россиян и белорусов в турнирах под своей эгидой. Спортсмены продолжают соревноваться в нейтральном статусе.