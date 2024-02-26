Кирилл Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой регулярного чемпионата по итогам минувшей недели. Об этом сообщается на сайте лиги.

За этот период 26-летний нападающий провел четыре матча. Он отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Второй звездой недели признан канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер. В его активе один гол и девять передач в четырех матчах. Тройку лучших игроков замкнул еще один россиянин — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Он помог своей команде одержать три победы и отразил 119 из 122 бросков по своим воротам.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».