Звезда фильма «Курьер» лишился московской прописки

Актер Федор Дунаевский остался без прописки в Москве из-за развода

Суд выписал актера Федора Дунаевского из жилья в Москве. Регистрации в столице звезда фильма «Курьер» лишился после развода, передает Telegram-канал Shot.

Трехкомнатную квартиру в столичном районе Хамовники Дунаевский подарил своей жене в 2018 году. Там же актер прописался и сам. После 17 лет брака пара приняла решение расстаться и в 2023-м оформила развод. 15-летний сын Степан и 8-летняя дочь Ника остались с матерью. Для снятия бывшего мужа с прежнего регистрационного учета она обратилась в суд. В данный момент, по информации канала, артист проживает с отцом в подмосковных Мытищах.

Ранее Ингеборгу Дапкунайте выписали с ее бывшей жилплощади в Москве. Трехкомнатную квартиру на Никитском бульваре актриса продала еще в апреле, но добиться перерегистрации жилья новые владельцы не могли в течение пяти месяцев. Дапкунайте покинула Россию и организовала продажу российской недвижимости, однако выписать ни себя, ни сына оттуда после сделки не смогла.

От подобных шагов россиян остерегают эксперты. По их опыту, квартиру с прописанными хозяевами могут продавать за долги. В таком случае бывший владелец может не пожелать покинуть квартиру и после ее продажи. Кроме того, оставить без прописки несовершеннолетних детей, проживавших в квартире до продажи, не позволяет закон. Вдобавок оспорить сделку купли-продажи могут прежние хозяева, вернувшиеся из армии или тюрьмы.