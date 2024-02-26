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08:00, 26 февраля 2024Из жизни

Подписчик порномодели завел роман с ее матерью

Кадр: @kyleandjackieo

Модель Onlyfans из Австралии заявила, что мужчина, подписанный на ее особый контент, начал встречаться с ее матерью. На историю женщины, рассказанную в эфире радиопрограммы The Kyle and Jackie O Show, обратило внимание Metro.

28-летняя София завела аккаунт на платформе OnlyFans несколько лет назад. В общий доступ она выкладывает только фотографии топлесс, на которых зарабатывает около шести тысяч фунтов стерлингов в месяц (почти 700 тысяч рублей). Однако для некоторых поклонников за особую плату София выступает в роли порномодели и снимает откровенные ролики.

Модель рассказала радиоведущим, что один из ее самых больших поклонников потратил на ее особый контент более 500 австралийских долларов (30 тысяч рублей) за несколько месяцев. А потом познакомился с ее матерью в спортзале, и они начали встречаться. «Он не просто видел мои снимки топлесс, он видел гораздо больше. Мы обменивались фотками, и он видел ролики, где я трогаю себя», — заявила София.

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Хотя мать женщины знает о ее эротической карьере на OnlyFans, она не в курсе о более откровенных роликах. Из-за этого София не может рассказать матери, что знает об особых увлечениях ее нового бойфренда. Более того, модель подозревает, что мужчина познакомился с ее родительницей, чтобы быть ближе к ней.

София рассказала, что после знакомства с ее матерью он удалил фотографии, которые отправлял ей, и перестал общаться с ней в OnlyFans. Однако мужчина остался ее подписчиком. Модель спросила совета у ведущих программы — Кайла Сэндилэндса и Джеки О'Хендерсон. Они посоветовали Софии немедленно рассказать матери всю правду, «пока она не влюбилась в этого человека еще больше».

Ранее порномодель из Австралии обнаружила, что ее двоюродный брат два месяца покупал ее видео на платформе OnlyFans. Мужчина заявил, что делал это для друга.

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      Никита Савин
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