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13:19, 26 февраля 2024Спорт

На катке академии Плющенко обвалилась крыша

На катке академии «Ангелы Плющенко» в Москве обвалилась крыша

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На катке академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обвалилась крыша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 февраля. Предварительно, причиной обрушения мембранной кровли стал скопившийся на ней снег. Отмечается, что в момент происшествия людей в здании не было. В настоящее время тренировки проходят в другом комплексе академии в подмосковном поселке Горки-10.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко создал собственную школу по фигурному катанию в 2017 году. Второй филиал академии в столичном районе Тропарево открылся в декабре 2023 года.

Под руководством Плющенко тренируются серебряная призерка чемпионата России-2024 Софья Муравьева, а также юниорки Вероника Жилина и Софья Титова. Ранее в его команде также работали чемпионка Европы Алена Косторная и серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова.

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      Дарья Коршунова
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