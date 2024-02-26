На катке академии Плющенко обвалилась крыша

На катке академии «Ангелы Плющенко» в Москве обвалилась крыша

На катке академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обвалилась крыша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 февраля. Предварительно, причиной обрушения мембранной кровли стал скопившийся на ней снег. Отмечается, что в момент происшествия людей в здании не было. В настоящее время тренировки проходят в другом комплексе академии в подмосковном поселке Горки-10.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко создал собственную школу по фигурному катанию в 2017 году. Второй филиал академии в столичном районе Тропарево открылся в декабре 2023 года.

Под руководством Плющенко тренируются серебряная призерка чемпионата России-2024 Софья Муравьева, а также юниорки Вероника Жилина и Софья Титова. Ранее в его команде также работали чемпионка Европы Алена Косторная и серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова.