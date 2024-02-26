На подлете к столице региона России сбили беспилотник

Глава Белгородской области Гладков: на подлете к Белгороду сбит украинский БПЛА

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По сообщению Гладкова, в результате попытки атаки никто не пострадал. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил глава региона.

Вскоре после этого сообщения Гладков заявил, что над Белгородской областью был сбит и второй беспилотник.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.