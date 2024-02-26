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18:41, 26 февраля 2024Россия

На подлете к столице региона России сбили беспилотник

Глава Белгородской области Гладков: на подлете к Белгороду сбит украинский БПЛА

Фото: РИА Новости

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По сообщению Гладкова, в результате попытки атаки никто не пострадал. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил глава региона.

Вскоре после этого сообщения Гладков заявил, что над Белгородской областью был сбит и второй беспилотник.

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Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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