Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 26 февраля 2024Россия

Еще один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Белгородский губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник над селом Казачок
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над селом Казачок Старооскольского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, последствия на земле в данный момент уточняются. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Это уже не первая атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область за 26 февраля. Как сообщало Минобороны России, украинский беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО около 11 утра. Еще один дрон аналогичной конструкции российские военные перехватили около 17:50 по московскому времени.

Кроме того, днем дроны-камикадзе атаковали село Колотиловка Краснояружского района, сбросив осколочные боеприпасы. В результате оказалось повреждено одно домовладение, а также вышел из строя объект связи. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

      Во Всероссийской федерации плавания оценили требования МОК к россиянам

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь

      Россиянам назвали безопасную дозу кофе в день

      Известный российский телеведущий назвал Такера Карлсона «рисковым мужиком»

      Обвиненная в неуплате налогов Лерчек призналась в любви к роскошным вещам

      Выигравший миллиард рублей россиянин еще не получил призовые деньги

      В России отказались регистрировать новый бренд Shaman

      В России высказались о будущем пилотируемой авиации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше