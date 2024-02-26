Еще один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Белгородский губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник над селом Казачок

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над селом Казачок Старооскольского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, последствия на земле в данный момент уточняются. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Это уже не первая атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область за 26 февраля. Как сообщало Минобороны России, украинский беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО около 11 утра. Еще один дрон аналогичной конструкции российские военные перехватили около 17:50 по московскому времени.

Кроме того, днем дроны-камикадзе атаковали село Колотиловка Краснояружского района, сбросив осколочные боеприпасы. В результате оказалось повреждено одно домовладение, а также вышел из строя объект связи. Пострадавших нет.