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02:55, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

На Украине призвали готовиться к обрушению фронта ВСУ

Полковник СБУ Стариков заявил, что российская армия продолжит давить оборону ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия продолжит активно продавливать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с YouTube-каналом Politeka предупредил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он указал, что как только подразделения Вооруженных сил России «зашли на околицу, захватили первые дома», то город или населенный пункт уже можно считать потерянным для украинских войск. Эксперт высказал мнение, что наступление российской армии рано или поздно выльется в тактический и оперативный кризис для ВСУ, и в итоге Россия добьется обрушения фронта.

25 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. Части ВСУ продолжают удерживать позиции на севере села. Большая часть населенного пункта пока находится в серой зоне, то есть по факту никем не контролируется.

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      Марина Совина
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