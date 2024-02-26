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15:02, 26 февраля 2024Наука и техника

Названы особенности самолетов шестого поколения

ГосНИИАС: в авиагруппу шестого поколения войдут БПЛА и пилотируемые самолеты

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Перспективные самолеты шестого поколения будут работать совместно с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые войдут в авиагруппы. Особенности самолетов назвал научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов в колонке для ТАСС.

Он отметил, что в ходе создания самолетов шестого поколения необходимо понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего. Федосов допустил, что в ближайшем будущем конфликты будут гибридными.

«Институт полагает, что авиагруппировка шестого поколения будет смешанной (пилотируемый самолет и беспилотник), при этом беспилотники будут работать в ближней зоне и смогут работать как смертники», — пишет он.

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Ранее в феврале издание The National Interest писало, что перспективные самолеты шестого поколения B-21 Raider, F/A-XX и NGAD, которые могут получить Военно-воздушные силы США, станут слишком дорогими.

В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата разрабатывают истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

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