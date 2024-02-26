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13:31, 26 февраля 2024Экономика

Один из ведущих производителей подъемных кранов ликвидировал российскую «дочку»

Производитель грузоподъемников Konecranes решил окончательно уйти из России

Фото: IMAGO / Rainer Keuenhof / Globallookpress.com

Единственный акционер АО «Конекрейнс Демаг Рус» — российской «дочки» одного из ведущих мировых производителей подъемных кранов и грузоподъемного оборудования Konecranes (Финляндия) — принял решение о ликвидации компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

По данным журналистов, решение окончательно прекратить работу, начатую концерном в стране в 1993 году, было принято 2 февраля.

Как напоминает агентство, Konecranes ранее заявила, что перестает принимать новые заказы из России, ее филиалы в Магнитогорске, Новокузнецке, Череповце, Выксе (Нижегородская область) и Владивостоке прекратили свою деятельность в конце 2022 года. С началом российской военной операции был остановлен и завод Konecranes в Запорожье.

В России уже весной 2022-го один из крупнейших производителей промышленного подъемного оборудования списал заказы на 79 миллионов евро и отменил продажи на 32 миллиона евро, писал «Коммерсантъ».

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      Дмитрий Воронин
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