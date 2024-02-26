Определились все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Занявший первое место магнитогорский «Металлург» встретится с хабаровским «Амуром», а финишировавший вторым омский «Авангард» сыграет с тольяттинской «Ладой». Эти серии начнутся 1 марта.

Днем ранее начнутся еще две серии. Уфимский «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором», а казанский «Ак Барс» — с екатеринбургским «Автомобилистом».

Действующим чемпионом КХЛ является московский ЦСКА. В финале Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023 красно-синие обыграли «Ак Барс».